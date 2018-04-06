Kütahya'da 18 milyon euroluk Atıksu Arıtma Tesisi açıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde belediye tarafından yaptırılan atık su arıtma tesisinin açılışına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, belediyeciliğin bir bilim dalı olduğunu, herkesin belediyecilik yapmasının kolay olmadığını söyledi.

SIFIR ATIK PROJESİ START ALDI

Özhaseki, AK Parti iktidarı döneminde çevreyle ilgili büyük yatırımlar yapıldığını aktaran Özhaseki, bakanlık olarak "Sıfır Atık" projesi başlattıklarını söyledi.

"YÜZDE 87'YE HİTAP EDİYOR"

Ayrıca Özhaseki, "15 sene önce atık su arıtma tesisi toplam nüfusumuzun yüzde 35'ine hitap ediyordu. Şimdi ise yüzde 87'sine hitap ediyor. Katı atıklar neredeyse hiç yoktu. İstanbul'da bile Sirkeci'de CHP döneminde koca koca çöp dağlarına şahidim. Aynı şekilde çöp dağının patlayarak 40 kişinin öldüğüne şahidiz. Şimdi nüfusumuzun yüzde 67'sine ait katı atıkları düzenli bir şekilde depoluyoruz. Bakanlık olarak yeni bir proje başlattık. Sıfır Atık Projesi. İnşallah biz bunu başaracağız. Dünyada tek olacağız. Biz bu projeyi bakanlığımızda on aydan beri deniyoruz. On aydır bakanlığımıza çöp arabası uğramıyor." dedi.

"YÜZDE 18 KDV ÖDEMEYEECEKLER"

Taşeron işçilere kadro veren yasayla belediyenin karlı çıktığına dikkati çeken Özhaseki, "Milletvekili seçildikten sonra sayın Cumhurbaşkanımızın isteği doğrultusunda taşeron yasasını ben hazırladım. Daha sonra da bu işin sürdürülemeyeceğini adeta taşeronların modern bir kölelik sistemi olduğunu anlatmaya çalıştım. Bir taraftan devlete büyük yük gelmemesi bir taraftan da çalışan arkadaşlarımın haklarının korunması açısından bir yol bulmaya gayret ettim. Ayrıca belediyelerimiz dışarıdan hizmet satın aldıklarında yüzde 18 KDV ödüyorlardı. Şimdi kendi elemanları olduğu için yüzde 18 KDV ödemeyecekler." ifadelerini kullandı.