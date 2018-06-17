Kütahya'da 2 kilogramlık mantar bulundu

Kütahya kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki bin 826 rakımlı Türkmen Dağı'ndaki Uluköy Yaylası'nda bulunan 2 kilogramlık mantar görenleri şaşırttı.

"TADI ET LEZETİNDE"

Mantarı bulan Mehmet Demir, yaptığı açıklamada, her yıl bölgede mantar topladığını ancak bu şekilde dev bir mantarı ilk kez bulduğunu belirtti.

Bulduğu mantarın Kütahya bölgesinde "Kızılca mantar" olarak adlandırıldığını aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Yaz aylarını Türkmen Dağı'nda bulunan Uluköy Yaylası'nda geçiriyorum. Burası kekik, nane, çam havasıyla ve buz gibi sularıyla bizim vazgeçilmezimizdir. Hafta sonları yaylada ailemizle doğa gezisi yaparak, tabiatla içi içe olan ormanlık alanlarda mantar arıyoruz. Bu bölgede Kızıl, Ak, Melki ve Kuzugöbeği ismiyle bilinen mantar türleri sıkça bulunmaktadır. İlk defa yaklaşık 2 kilogram civarında yörede Kızılca mantarolarak bilinen dev bir mantar buldum. Sanırım artan yağışlar mantarların büyümelerine neden oldu. Ender bulunan bu mantarın tadı et kadar lezzetlidir ve kesinlikle zehirli değildir."