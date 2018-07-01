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Kütahya'da 3 araç, 1 motosiklet yandı

Kütahya'da bir baraka garajda yangın çıktı. Yangından 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ile 1 motosiklet etkilenerek kullanılamaz hale geldi.

DHA | 01.07.2018 - 11:29..
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Olay saat 02.30 sıralarında Okmeydanı Mahallesi Başbadem Sokak'ta meydana geldi. Boş arsada bulunan ve garaj olarak kullanılan ahşap barakaların birinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kütahya'da 3 araç, 1 motosiklet yandı

PLAKASIZ MOTOSİKLET ALEV ALDI

Yangında barakadaki 43 NA 142 plakalı otomobil ile plakasız motosiklet alev aldı. Alevler, kısa sürede bitişikteki barakadaki 26 BZ 968 plakalı hafif ticari araca ve baraka önünde park halinde duran otomobile de sıçradı.

Kütahya'da 3 araç, 1 motosiklet yandı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ile 1 motosiklet kullanılamaz hale geldi, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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