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Kütahya'da 3 öğretmen ve 167 öğrenci gıdadan zehirlendi

Simav ilçesinde bir lisenin müdürü, 3 öğretmen ve 167 öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

AA | 17.04.2018 - 23:12..
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Beyceköy'deki Simav Anadolu İmam Hatip Lisesinin pansiyonunda kalan bazı öğrencilerin karın ağrısı ve bulantı şikayeti üzerine okul yönetimi, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Rahatsızlanan okul müdürü, 3 öğretmen ve 167 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerin okulda öğle yemeğinde çıkan patlıcan musakka, pilav, ezo gelin çorbası ve höşmerim tatlısı yedikten sonra rahatsızlandıkları öğrenildi.

Kütahya'da 3 öğretmen ve 167 öğrenci gıdadan zehirlendi

Hastaneye gelen Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sayit Bayramoğlu ile öğrencileri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Hastane Başhekimi Dr. Sertaş Erarslan, yaptığı açıklamada, hastanede tedavi altına alınan öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Kütahya'da 3 öğretmen ve 167 öğrenci gıdadan zehirlendi

Hastane personelince gerekli müdahalelerin yapıldığını belirten Erarslan, şöyle dedi:

"İlçemiz okulunda bir grup öğrenci bulantı, kusma şikayetiyle hastanemiz acil servisine başvurdu. Sorguladığımızda öğlen okulda verilen yemeğe bağlı şikayetlerinin olduğunu ortaya çıkardık. Daha sonra gruplar halinde yurtta kalan öğrenciler gelmeye başladı. Biz acil serviste ilk müdahalelerini yaptık. Daha sonra hastanemizdeki servislere dağıtımını yaptık. Genel durumlarında kötü bir durum yok. Henüz söylemek için erken ama hayatı tehlike yok diyebiliriz."

Öte yandan, zehirlenmeye sebep olduğu şüphelenilen yemekten 300 öğrencinin yediği öğrenildi.

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