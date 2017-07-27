Kütahya'da asker uğurlaması faciayı önledi

Tavşanlı İlçesi Tunçbilek Beldesi Köprübaşı Mahallesi'nde gecele alt katı lokanta olan 2 katlı binada patlama meydana geldi.

Lokantadaki sanayi tüpünün patlaması sonucu 2 katlı bina tamamen çöktü. Patlamada yoldan geçen 3 kişi hafif yaralandı.

Göçük altında kalan 1 otomobil zarar görürken, patlama nedeniyle çevredeki ev ve işyerlerinin camları da kırıldı. Patlamada yaralanan 3 kişi sevk edilen ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

ASKER UĞURLAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Patlama sonrası belediye tarafından enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Patlamanın olduğu saatlerde beldede düzenlenen asker uğurlamasının faciayı önlediği ifade edildi. Eğlence nedeniyle, patlamanın olduğu caddedeki birçok esnaf ve kişinin erken saatlerde eğlenceye katıldığı belirtildi.

Patlamada şans eseri ölenin olmamasının mutluluk verici olduğunu belirten Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın, şöyle dedi:

"Lokantanın içinde gaz sıkışması ile patlama meydana geliyor. Buradaki bina çöküyor, yanındaki ve karşısındaki binalar kullanılamaz hale geliyor. Yaklaşık 100 işyerinin camları kırıldı. Çoğu binada çatlak ve yıkım meydana geldi. Büyük felaket yaşandı. Sevindirici yanı ise, patlamada ölüm ve büyük yaralanma olmadı. 3 yaralımız var. Onlar da ayakta tedavi gördü. Patlama sonrası olay yerine geldik. Vatandaşımızın yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız. Patlama saatinde başka bir mahallemizde asker eğlencesi olması, burada büyük felaketi önlemiş oldu. Şu anda can kaybı olmaması en büyük sevincimiz.”





"ALLAH'TAN EVDE YOKTUK"

Patlamada evi hasar gören Onur Öztürk, “Allah’tan evde yoktuk. Şükür can kaybı olmadı. Patlama sırasında asker eğlencesine gitmiştik. Evde değildik. Patlamayı duyduk ama saz sesinden tam anlayamadık. Buraya geldiğimizde katliam gibiydi, duman dumana idi. Şu anda eve giremiyoruz, biraderimin evinde kalıyoruz” dedi.

Evi hasar gören Murat Kocaman ise, Kütahya’da fuarda olduğunu ve dönüşte patlama sonucu evinde oluşan zarar ile karşılaştığını söyledi.

























