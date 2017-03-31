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Kütahya'da ByLock kullanan 7 kişi tutuklandı

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı.

31.03.2017 - 21:12
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Kütahya'da ByLock kullanan 7 kişi tutuklandı

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün derneğine üye olduğu belirlenen kişilerin de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

2 KİŞİ ARANIYOR

Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı, 2 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

3 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden Ö.K, S.İ.Y, R.Y, İ.Ö, A.Ş, C.C ve A.S tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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