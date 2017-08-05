Kütahya'da cezaevi firarisi 3 kişiyi tüfekle yaraladı

İlçedeki açık cezaevinden kaçan hükümlü Gökhan Uslu (31), Ulu Cami Mahallesi'ndeki pazaryerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı Melih ve kardeşi Mustafa İşler'i pompalı tüfekle ateş ederek yaraladıktan sonra otomobille kaçtı.

Şüpheli bir süre sonra Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu yakınında karşılaştığı Kadir Yolal'ı da aynı tüfekle vurarak yaraladı.

Yaralılar, ambulanslarla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

OTOMOBİLLE KAÇTI

Otomobille Kütahya yönüne doğru kaçtığı belirlenen firari şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

Öte yandan, yaralılardan Kadir Yolal'ın şüpheli tarafından vurulma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.