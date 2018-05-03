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Kütahya'da çıkan fırtına büyük hasarlara neden oldu

Kütahya'da akşam saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar fırtınaya döndü. Kütahya'yı kısa sürede etkisi altına alan fırtınada ağaçlar yerinden söküldü.

İHA | 03.05.2018 - 01:27..
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Kütahya'da çıkan fırtınada elektrik hatları hasar görürken, büyük ağaçların yerinden söküldüğü gözlendi. Birçok hasar tespit edilirken, can kaybı ya da yaralı bir sivil bulunmadığı belirtili.

Kütahya'da çıkan fırtına büyük hasarlara neden oldu

FIRTINA 130 KM/S'YE ULAŞTI

Kütahya’da akşam saatlerine doğru bir anda kendisini gösteren ve hızı zaman zaman 130 km/s çıkan kuvvetli rüzgar Kütahya’da hayatı durma noktasına getirdi. Onlarca ağacı yerinden söken, çöp konteynerlerini savuran ve elektrik hatlarında kopmalara neden olan rüzgar vatandaşları da hazırlıksız yakaladı.

Zaman zaman etkisini artıran fırtına nedeni ile Merkez Alipaşa Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Vefa Mahallesi ve Parmakören Mahalleri başta olmak üzere onlarca semtte elektrik kesintilerine neden olurken kuvvetli rüzgar yaşamı da olumsuz etkiledi.

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