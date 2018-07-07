Kütahya'da çini sergisi

Kültür ve Turizm Bakanlığının teknik danışmanlığını yaptığı ve Anadolu Sigorta tarafından hayata geçirilen "Bir Usta Bin Usta" projesi kapsamında Kütahya'daki çinicilik kursunda yapılan ürünlerden oluşan sergi törenle hizmete sunuldu.

KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEK

Anadolu Sigortanın kaybolan ya da kaybolmaya yüz tutan mesleklere olan ilgiyi arttırmak ve bu meslekleri yeniden canlandırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının teknik danışmanlığında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki çinicilik kursu, Kütahya Halk Eğitimi Merkezinde tamamlandı.

KADİM MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ

Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Kütahya'mız tarihte kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir memleket olarak birçok milletin medeniyeti olan bir kültüre ve sanata sahip bir il. Bu bizim en büyük zenginliğimiz. Bu zenginliği yaşatmanın yolu usta-çırak ilişkisinden, bir ustadan bin ustaya ulaşacak yeni yapıların oluşmasına bağlı. Bugün burada güzel bir iş birliğini görüyoruz. Bakanlığımızın Anadolu Sigorta ile yapmış olduğu iş birliğiyle 25 kursiyerimizden 23'ü başarıyla kursu tamamladılar. Bu kursiyerlerimiz yeni sanatçılarımızı zanaatkarlarımızı ortaya çıkaracak bir süreci tamamlamış da bulunuyor." dedi.