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Kütahya'da FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY’nin kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kadın gözaltına alındı.

28.02.2017 - 00:37
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Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PYD soruşturması kapsamında, belirlenen 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kütahya'da FETÖ operasyonu

Operasyonda, evlerde arama yapılırken, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öğrenilen ve örgütün Kütahya’daki "kadın yapılanması"nı oluşturduğu tespit edilen 11 kadın gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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