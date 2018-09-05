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Kütahya'da göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Tavşanlı ilçesinde su kaynağı kazısı sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan bir kişi yaşamımı yitirdi.

İHA | 05.09.2018 - 07:07..
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Kavaklı köyü yakınlarındaki Benah mevkisinde Bayram Göktaş’a ait tarlada kepçeyle su kaynağı arama çalışması için kazı yapıldığı esnada göçük meydana geldi.

GİRDİĞİ ÇUKUR GÖÇTÜ

Bu sırada kontrol etmek için yaklaşık 2 metrelik çukura giren Ali Rıza Kılıç (63) toprak altında kaldı.

Olayı gören vatandaşlarca göçük altından çıkarılmaya çalışılan Kılıç, uzun uğraşlara rağmen kurtarılamadı.

Kılıç’ın cesedi olay yerine çağrılan kurtarma ekiplerince çıkarılarak Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kütahya'da göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti

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