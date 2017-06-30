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Kütahya'da iş adamı bıçaklanarak öldürüldü

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 36 yaşındaki iş adamı Fatih Aydar, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

30.06.2017 - 04:39
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Kütahya'da iş adamı bıçaklanarak öldürüldü

Simav Genç İşadamları Derneği (SİMGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Aydar, arkadaşlarıyla ilçe merkezindeki bir çay ocağına geldi.

BIÇAKLA SALDIRDI

İçinde üç kişinin bulunduğu hafif ticari araçtan inen Abdulkadir K, çay ocağında arkadaşlarıyla sohbet eden Aydar'a bıçakla saldırdı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Daha sonra geldiği araca binen saldırgan, diğer iki kişiyle olay yerinden kaçtı.

Kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Fatih Aydar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kütahya'da iş adamı bıçaklanarak öldürüldü

Güvenlik güçleri saldırgan ile yanındaki iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRGANIN İŞ YERİNİ ATEŞE VERDİLER

Cinayetin ardından bir süre sonra polise Yüzbirevler Mahallesi'ndeki hurdacı dükkanında yangın çıktığı ihbarı yapıldı.

Kütahya'da iş adamı bıçaklanarak öldürüldü

Olay yerine gelen ekipler, yanan iş yerinin Aydar'ı bıçaklayan Abdulkadir K'ya ait olduğunu belirledi. Polisler, yangının cinayet sonrası söz konusu iş yerinin önüne gelen bazı kişiler tarafından çıkarıldığını da tespit etti.

Kütahya'da iş adamı bıçaklanarak öldürüldü

OLAYLARIN BÜYÜMEMESİ İÇİN ÖNLEM ALINDI

Hızla yayılan ve yakındaki bir depoya sıçrayan alevlerin söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Bu arada, olayların büyümesi ihtimali nedeniyle Kütahya'dan Simav'a çevik kuvvet ekibi gönderildi.

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