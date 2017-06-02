İnköy Mahallesi'nde oturanlar bugün öğle saatlerinde traktörlerle ve yanlarında yaklaşık 2 bin kadar büyükbaş hayvanlar birlikte Kütahya Otogarı karşısındaki arkeoloji müzesi inşaatının olduğu İnköy Çayırı olarak adlandırılan yere geldi.

"MÜZE İSTEMİYORUZ"

Çoğunluğunu yöresel beyaz başörtü takan kadınların oluşturduğu kalabalık, temeli yeni atılan müze inşaatının durdurulmasını istedi. Müze yapılacak yerin köye ait mera olduğunu, yıllardan beri burada hayvanlarını otlattıklarını söyleyen kadınlar, işçilerin kaldığı konteynerlara sopalarla vurarak 'Müze istemiyoruz' diye bağırdı.

TIRMIK, KAZMA, KÜREK VE BALTAYLA YOLU KAPATTILAR

Ellerinde sopa, tırmık, kazma, kürek, orak, tırpan ve balta bulunan kadınlar daha sona Kütahya-Eskişehir karayolunu araç trafiğine kapattı. Kadınlar vali ve belediye başkanı gelmeden yolu trafiğe açmayacaklarını söyledi.

Kütahya'da kadınlar orak ve tırpanlarla yol kesti VİDEO

TEPKİ YÜZÜNDEN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Olayın olduğu yere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik de olay yerine gelerek kadınlara yolu trafiğe açmaları konusunda uyarıda bulundu. Kadınlar müdür Çevik'e Vali gelmeden yolu trafiğe açmayacakları tekrarladı. Yolun kapanması nedeniyle karayolunda yaklaşık 8 kilometrelik araç konvoyu oluştu.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNE GELİNCE KADINLAR YOLU AÇTI

Daha sonra olay yerine Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile Belediye Başkanı AK Parti'li Kamil Saraçoğlu geldi. Vali Nayir kadınlara öğlede sonra Valiliğe gelmelerini ve konuyu orada konuşup bir çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Bunun üzerine kadınlar yolu trafiğe açtı.



















