Kütahya'da kayalıklara düşen sarhoş polisleri zorladı

Kütahya'daki Hisar Kalesi civarında alkol alan Osman A., isimli vatandaş, kayalıklara yuvarlandı. Yardıma gelen polislere taş atarak karşılık veren Osman A., biber gazıyla etkisiz hale getirilerek kurtarılabildi.
SESİNİ DUYANLAR POLİSİ ARADI
Alkolün etkisiyle kayalıklara yuvarlandıktan sonra, bağırıp yardım isteyen Osman A.'nın sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. 112 acil servis ekibiyle birlikte olay yerine gelen polisler bir süre el feneriyle Osman A.'yı aradı.
Osman A. polislerin yanına geldiğini görünce taş atmaya başladı. Polis ekipleri yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarına rağmen taş atmayı sürdüren Osman A.'yı biber gazı sıkıp etkisiz hale getirdi.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Osman A. Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.