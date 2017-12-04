Kütahya'da kayalıklara düşen sarhoş polisleri zorladı

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün bir süredir tedavi gören 95 yaşındaki babası Hacı Memi Övür hayata veda etti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda asker olduğu belirtilen bir kişi kediye işkence yapıyor.

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Bitlis'te 4 sığınağa girildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devam eden terör operasyonlarına bir yenisi Bitlis'te eklendi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri 4 sığınağa baskın düzenledi.