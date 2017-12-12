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Kütahya'da kaza: 6 yaralı

Gediz İlçesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

DHA | 12.12.2017 - 02:36..
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Gediz-Uşak Karayolu'nda Gediz Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana gelen olayda, Uşak'tan Gediz istikametine giden Erol Aydın yönetimindeki 43 LF 476 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hüseyin Şahin idaresindeki 43 SA 325 plakalı otomobille çarpıştı. Hatalı sollama sebebiyle meydana geldiği öğrenilen kazada otomobiller çarpışmanın etkisiyle hurdaya döndü.

Kütahya'da kaza: 6 yaralı

1'İ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Şahin ve Aydın ile Aydın'ın kullandığı otomobilde bulunan Mehmet Akgül, Recep Akgül, Cengiz Olgun ve Emine Doğan yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Recep Akgül'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten trafik akışı sağlanan Gediz-Uşak Karayolu, otomobillerin kaldırılmasıyla normale döndü.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kütahya'da kaza: 6 yaralı

Kütahya'da kaza: 6 yaralı

Kütahya'da kaza: 6 yaralı

Kütahya'da kaza: 6 yaralı

Kütahya'da kaza: 6 yaralı

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