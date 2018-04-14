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Kütahya'da lastiği patlayan kamyon devrildi: 1 ölü 2 yara

Kütahya'da, kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

AA | 14.04.2018 - 01:19..
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Hasan Küçük yönetimindeki elektrik panosu yüklü kamyonet, Kütahya-Tavşanlı Karayolu'nda lastiğinin patlaması nedeniyle yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kütahya'da lastiği patlayan kamyon devrildi: 1 ölü 2 yara

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü Küçük ile İlyas Şahan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

112 acil servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şahan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kütahya'da lastiği patlayan kamyon devrildi: 1 ölü 2 yara

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