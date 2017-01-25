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Kütahya'da raybüs TIR'a çarptı: 1 ölü 11 yaralı

Raybüsün, hemzemin geçitte TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

25.01.2017 - 23:07
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Kaza, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı karşısında meydana geldi. Eskişehir'den Afyonkarahisar'a giden, makinistliğini Resul Derin ile Abdülhalim Kara'nın yaptığı 72 bin 406 sefer sayılı raybüs, bariyersiz hemzemin geçitte 36 yaşındaki Erhan Asılbay yönetimindeki 06 EC 1359 plakalı cam yüklü TIR'a çarptı. Kazada, raybüsün metrelerce sürüklediği TIR'ın şoförü Erhan Asılbay olay yerinde öldü. Raydan çıkan raybüsün makinistleri Resul Derin, Abdülhalim Kara ve stajer makinist Emre Okyay ile 8 yolcu yaralandı.

Kütahya'da raybüs TIR'a çarptı: 1 ölü 11 yaralı

Raybüste sıkışan makinist Abdülhalim Kara, AFAD ile Kütahya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonunda kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kütahya'da raybüs TIR'a çarptı: 1 ölü 11 yaralı

TIR şoförü Erhan Asılbay'ın cenazesi otopsi için DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kondu.

Emniyet Müdürü Hasan Çevik de olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Kütahya'da raybüs TIR'a çarptı: 1 ölü 11 yaralı

Kütahya'da raybüs TIR'a çarptı: 1 ölü 11 yaralı

Kütahya'da raybüs TIR'a çarptı: 1 ölü 11 yaralı

Kütahya'da raybüs TIR'a çarptı: 1 ölü 11 yaralı

Kütahya'da raybüs TIR'a çarptı: 1 ölü 11 yaralı

Kütahya'da raybüs TIR'a çarptı: 1 ölü 11 yaralı

Kütahya'da raybüs TIR'a çarptı: 1 ölü 11 yaralı

Kütahya'da raybüs TIR'a çarptı: 1 ölü 11 yaralı

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