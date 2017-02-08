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Kütahya'da tankerdeki asit yola aktı

Domaniç ilçesinde bir tankerden sızan asit karayoluna yayıldı.

08.02.2017 - 04:25
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Kütahya'nın Emet ilçesindeki bor  işleme tesisine asit taşıyan bir tankerde sızıntı olduğunu fark eden vatandaşlar,  durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis, ihbar üzerine asit sızdıran tankeri ilçe çıkışında durdurdu.  Tankerdeki asidin çevreye zarar vermeden tahliye edilmesi için yetkili firmadan  boş tanker istendi.

Kütahya'da tankerdeki asit yola aktı

Yaklaşık 4 saat sonra gelen boş tankere asit nakledilirken, söz konusu  kimyasal madde çevreye yayıldı. Firma yetkilileri çevreye yayılan asidin üzerine  kireç döktü.

Öte yandan, olay yerine gelen Kütahya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü  ekipleri, sızıntı yapan tankerin şoförü ve şirketine yönelik yasal işlem yaptı.

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