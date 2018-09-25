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Kütahya'da toplu balık ve kerevit ölümleri

Porsuk Barajı'nda yaşanan çok sayıda balık ve kerevit ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

AA | 25.09.2018 - 03:37..
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Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Sofça köyü yakınlarındaki Porsuk Barajı'nda kıyıya vuran çok sayıda ölü balık ve kerevit olduğunu fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.

Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklar ile sudan numune alarak, inceleme başlattı.

Kütahya'da toplu balık ve kerevit ölümleri

KÖYLÜLER BALIKÇILIKLA GEÇİNİYOR

Sofça köyü muhtarı Ali Ekber Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 hane olan köyde yaşayan vatandaşların geçimlerini balıkçılıkla sağladığını söyledi.

Kütahya'da toplu balık ve kerevit ölümleri

Kıyıya vurmuş binlerce ölü balık ve kerevite rastladıklarını anlatan Yiğit, şöyle konuştu:

"Sabah evlerimizin içine kadar kötü kokular girmesi üzerine baraj kıyısına geldik. Kokunun barajda kıyıya vuran binlerce ölü balık ve kerevitten kaynaklandığını gördük. Hemen yetkililere haber verdik. Bugüne kadar böyle bir olay olmamıştı. Bu yaşanan normal bir durum değil. Kerevitler balıklara göre daha dayanıklı canlılardır. Ancak binlerce ölü kerevit de kıyıya vurmuş. Ölümlerin neden kaynaklandığının çok yönlü olarak araştırılmasını istiyoruz."

Baraj kıyısında toplanan köydeki vatandaşlar da geçimlerini tuttukları balık ve kerevitten sağladıklarını dile getirerek, olayın aydınlatılmasını talep etti.

Kütahya'da toplu balık ve kerevit ölümleri

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