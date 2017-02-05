Kütahya’da trafik kazası: 7 yaralı

Kaza, Tavşanlı - Domaniç karayolu Çamlıca Kavşağı yakınlarında Kantar mevkiinde meydana geldi.

Domaniç’ten Tavşanlı istikametine gitmekte olan Salih Y. (42) yönetimindeki 43 DT 408 plakalı otomobil ile Tavşanlı’dan Domaniç istikametine gitmekte olan Serhat B. (31) yönetimindeki 43HE 454 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte otomobillerde bulunan Hatice Y., Berat Y., Nisa Y., Kaan Mert Y. ve Selin E. yaralandı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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