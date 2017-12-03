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Kütahya’da yanmış otomobilde 2 ceset bulundu

Aslanapa ilçesinde yanmış bir otomobilde 2 ceset bulundu.

İHA | 03.12.2017 - 03:38..
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Örenköy yakınlarında Seki mevkisindeki köy yolunda, bir otomobilin yandığını görenler güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kütahya’da yanmış otomobilde 2 ceset bulundu

2 KİŞİNİN YANMIŞ CESETLERİ BULUNDU

Ekipler olay yerine geldiklerinde, içerisindeki 2 kişiyle birlikte tamamen yanmış otomobil buldu.

43 RE 791 plakalı otomobildekilerin kimliği henüz belirlenemedi. Otomobil, incelenmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kütahya’da yanmış otomobilde 2 ceset bulundu VİDEO

Kütahya’da yanmış otomobilde 2 ceset bulundu

Kütahya’da yanmış otomobilde 2 ceset bulundu

Kütahya’da yanmış otomobilde 2 ceset bulundu

Kütahya’da yanmış otomobilde 2 ceset bulundu

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