Örenköy yakınlarında Seki mevkisindeki köy yolunda, bir otomobilin yandığını görenler güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
2 KİŞİNİN YANMIŞ CESETLERİ BULUNDU
Ekipler olay yerine geldiklerinde, içerisindeki 2 kişiyle birlikte tamamen yanmış otomobil buldu.
43 RE 791 plakalı otomobildekilerin kimliği henüz belirlenemedi. Otomobil, incelenmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kütahya’da yanmış otomobilde 2 ceset bulundu VİDEO