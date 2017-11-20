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Kütahya'da yatalak hasta evinde çıkan yangında öldü

Kütahya'nın Simav ilçesinde yatalak hasta 85 yaşındaki Gülizar Güner, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

20.11.2017 - 14:25
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Simav'a 3 kilometre uzaklıktaki Çitgöl beldesi, Cumhuriyet mahallesi, İmamoğlu sokaktaki İsmail Güner'e ait 2 katlı ahşap evde bugün saat 07.30 sıralarında yangın çıktı.

Kütahya'da yatalak hasta evinde çıkan yangında öldü

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Elektrik sobasından çıktığı sanılan yangında, alevler kısa sürede ahşap evi tamamen sardı. Alevlere, Çitgöl, başta olmak üzere Simav ile çevre beldelerin itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kütahya'da yatalak hasta evinde çıkan yangında öldü

YANARAK CAN VERDİ

Yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda alevlerin söndürülmesi ardından içeri giren itfaiye ekipleri 10 yıldan bu yana yatalak hasta olan Gülizar Güner'in yanarak öldüğünü belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın esnasında Güner'in 87 yaşındaki eşi İsmail Güner'in sabah namazı için camide olduğu ifade edildi. Gülizar Güner'in cesedi otopsi için Simav Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kütahya'da yatalak hasta evinde çıkan yangında öldü

Kütahya'da yatalak hasta evinde çıkan yangında öldü

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