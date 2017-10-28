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Kütahya'da zincirleme kaza

TIR, önünde giden pancar yüklü kamyona çarparken, arkadan gelen otomobil de TIR'ın dorsesinin altına girdi. Kazada 4 kişi yaralandı.

28.10.2017 - 07:23
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Eskişehir'den Kütahya yönüne giden Barış Şirin (38) yönetimindeki 41 R 4193 plakalı TIR, aynı yöne giden Burhan Bostan (30) yönetimindeki 06 NND 79 plakalı pancar yüklü kamyona arkadan çarptı. Çapramanın etkisiyle pancar yüklü kamyon devrildi. Arkadan gelen Süleyman Ayhan (53) yönetimindeki 43 LR 824 plakalı otomobil de TIR'ın dorsesinin altına girdi.

Kütahya'da zincirleme kaza

Kazada araç içerisinde sıkışan TIR şoförü Barış Şirin ile kamyonda bulunan Asım İmre (39) ve otomobildeki Zehra Ayhan (47) ve kızı Hasibe Nur Ayhan (19) yaralandı. TIR şoförü Barış Şirin, AFAD ve Kütahya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Kütahya'da zincirleme kaza

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan karayolunun Kütahya istikameti, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kütahya'da zincirleme kaza

Kütahya'da zincirleme kaza

Kütahya'da zincirleme kaza

Kütahya'da zincirleme kaza

Kütahya'da zincirleme kaza

Kütahya'da zincirleme kaza

Kütahya'da zincirleme kaza

Kütahya'da zincirleme kaza

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