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Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya-Afyonkarahisar karayolu çevre yolu üzerinde zincirleme kaza meydana geldi.

02.02.2017 - 11:17
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Çevre yolundan Zafertepe Mahallesi istikametine gitmekte olan Erdal A. yönetimindeki 25 DZ 449 plakalı hafif ticari araç, Erdem O. idaresindeki 43 BC 579 plakalı minibüs ve Kemal B. iradesindeki 61 K 13258 plakalı çöp kamyonu çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Hasan Düzenli (49) olay yerinde hayatını kaybederken, İbrahim Kardaş Y. yaralandı.

Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Hasan Düzenli’nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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