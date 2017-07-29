Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 16'ncı kilometresinde 2 tır, 1 tanker ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar karayolu tek yönlü ulaşıma kapandı.

Yolun trafiğe kapanması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.