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Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

29.07.2017 - 03:23
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Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 16'ncı kilometresinde 2 tır, 1 tanker ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar karayolu tek yönlü ulaşıma kapandı.
Yolun trafiğe kapanması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

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