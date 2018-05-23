Yolcu otobüsünün devrilme anı kamerada

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek ay Singapur'a giderek 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yapacağı zirve için şimdiden hatıra parası çıkardı.

Trump-Kim görüşme için hatıra parası bastırıldı

TSK, Afrin'de mühimmat deposu tespit etti

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Şişli’de park yeri kavgası: 1 yaralı

İstanbul Şişli’de park yasağı uyarı levhası olmasına rağmen park yerini paylaşamayan iki esnaf arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.