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Yolcu otobüsünün devrilme anı kamerada

Kütahya'da, 2 kişinin öldüğü ve 16 kişinin yaralandığı kazada, yolcu otobüsünün devrilme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA | 23.05.2018 - 08:02..
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İstanbul'dan Kütahya'ya giden Süleyman Dönmez yönetimindeki 43 KT 666 plakalı Kütahyalılar firmasına ait yolcu otobüsü, dün sabah saat 06.30 sıralarında, Kütahya-Eskişehir karayolunun 5'inci kilometresindeki Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nün karşında, bir anda kontrolden çıkarak, porselen fabrikasının bahçe duvarına çarpıp devrildi.

Yolcu otobüsünün devrilme anı kamerada

2 ÖLÜ, 16 YARALI

Yan yatan otobüsün sürücüsü Süleyman Dönmez olay yerinde, yolculardan Ramazan Salih Keskin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 16 kişi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kütahya'daki yolcu otobüsünün devrilme anı kamerada

Kaza anı, yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otobüs yolunda seyrederken aniden sağa doğru gidip yan yatarak sürükleniyor.

Devrilen otobüsü gören araç sürücüleri ile bir akaryakıt istasyonunda bulunanlar otobüstekilerin yardımına koşuyor.

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