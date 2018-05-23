İstanbul'dan Kütahya'ya giden Süleyman Dönmez yönetimindeki 43 KT 666 plakalı Kütahyalılar firmasına ait yolcu otobüsü, dün sabah saat 06.30 sıralarında, Kütahya-Eskişehir karayolunun 5'inci kilometresindeki Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nün karşında, bir anda kontrolden çıkarak, porselen fabrikasının bahçe duvarına çarpıp devrildi.
2 ÖLÜ, 16 YARALI
Yan yatan otobüsün sürücüsü Süleyman Dönmez olay yerinde, yolculardan Ramazan Salih Keskin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 16 kişi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kütahya'daki yolcu otobüsünün devrilme anı kamerada
Kaza anı, yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otobüs yolunda seyrederken aniden sağa doğru gidip yan yatarak sürükleniyor.
Devrilen otobüsü gören araç sürücüleri ile bir akaryakıt istasyonunda bulunanlar otobüstekilerin yardımına koşuyor.