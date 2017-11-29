taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.068
USD
3,9657
EURO
4,7020
ALTIN
165,22
PETR
63,1400

Kutlu Doğum haftasının adı Mevlid-i Nebi oldu

Kutlu Doğum haftasının adı Mevlid-i Nebi olarak değiştirilirken, Hicri Takvim'e göre 12 Rebiülevvel haftanın başlangıç günü kabul edildi.

AA | 29.11.2017 - 07:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kutlu Doğum haftasının adı Mevlid-i Nebi oldu

Diyanet İşleri Başkanlığının yönetmelik değişikliği ile, "Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelikte yer alan "Kutlu Doğum" ibareleri "Mevlid-i Nebi" şeklinde değiştirildi.

HİCRİ TAKVİME GÖRE KUTLANACAK

Aynı yönetmelik değişikliğinde, her yıl 14-20 Nisan tarihlerinde kutlanan haftanın başlangıç tarihi Hicri Takvim'e göre 12 Rebiülevvel olarak kabul edildi.

Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatı, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası faaliyetleri çerçevesinde, İslam dininin itikat, ibadet ve ahlak konularında toplumun tüm kesimlerini aydınlatıcı faaliyetler gerçekleştirerek, haftalara ilişkin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunacak, sempozyum, konferans, panel ve buna benzer etkinlikler düzenleyecek.

Ayrıca komisyon kararı doğrultusunda, bu haftalar münasebetiyle Kur'an kursları öğrencileri ve din görevlileri arasında mesleki ve kültürel alanda düzenlenecek yarışmalarla ilgili usul ve esaslar belirlenerek, merkez, taşra ve yurt dışında düzenlenen konferans, panel, sempozyum, forum ve diğer etkinlikler Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden duyurulacak.

İlginizi Çekebilir
TSK'da FETÖ operasyonu: 360 gözaltı kararı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 343’ü asker, 360 şüpheli kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi.
İbrahim Kalın liselilere saz çalıp türkü söyledi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile sanatçı Yavuz Bingöl, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine konser verdi.
Avrupa'nın en çok telefonla konuşan ülkesi: Türkiye
Türkiye, aylık ortalama mobil görüşme süresi ile Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla görüşme yapan ülke oldu.
Bitlis'te 3 PKK sığınağı bulundu
Hizan ilçesi kırsalında tespit edilen 3 sığınakta ele geçirilenler, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaşlık olarak var

Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaşlık olarak var

315
Arjantin'de uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti

Arjantin'de uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti

111
Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya gözdağı

Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya gözdağı

52
Başbakan Yıldırım: Bizi Trump'ın sözleri bağlar

Başbakan Yıldırım: Bizi Trump'ın sözleri bağlar

21
Facebook'ta intihar önlemi için yeni dönem

Facebook'ta intihar önlemi için yeni dönem

13
Mahmut Övür Kılıçdaroğlu'nun kirli geçmişini hatırlattı

Mahmut Övür Kılıçdaroğlu'nun kirli geçmişini hatırlattı

40
Gülşen: Evli barklı kadınım ben

Gülşen: Evli barklı kadınım ben

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM