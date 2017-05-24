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Kutsi ve Feyza Çapa arasında evlilik krizi

​Kutsi 2008’de evlendiği Sinem Bayraktutar’ı 2014’te oyuncu Feyza Çıpa ile aldatmıştı.

24.05.2017 - 08:22
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Çift kızları Ceylin Ada ve Lila’ya rağmen Temmuz 2015’te boşanmıştı. Feyza Çıpa ‘yuva yıkan kadın’, Kutsi ise ‘ihanet eden adam’ suçlamasından kurtulmak için 2.5 yıl birlikte görüntü vermedi. Basının önüne el ele ilk kez Aralık 2016’da ortaya çıktılar.

Feyza Çıpa “Yakında evleniyoruz” dedi. Ancak nikah bir türlü gerçekleşmedi. Sevgilisine “Ne zaman evleneceğiz?” diye sık sık soran Feyza Çıpa her defasında “Biraz daha zaman geçsin acele etmeyelim” cevabını aldı.

KUTSİ SÖZ VERDİ

Kutsi’nin sosyal medya hesabında Feyza Çıpa’nın tek kare fotoğrafını paylaşmaması ilişkide gerginlik yarattı. Sevgililer 10 gün önce büyük bir kavga etti. Feyza Çıpa, Kutsi’ye “İlişkimize sahip çıkmıyorsun” diye bağırdı. Kutsi birlikte oturdukları evi terk etti. Feyza Çıpa’nın doğum gününde araya ortak dostlar girdi, barıştılar. Kutsi 3 yıllık ilişkileri boyunca Instagram’a ilk kez Feyza Çıpa ile çekilmiş fotoğrafını koyup romantik mesaj yazdı. Kutsi’nin sevgilisine bu kez evlilik sözü verdiği iddia ediliyor.

Kutsi ve Feyza Çapa arasında evlilik krizi

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