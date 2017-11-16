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Uçak satın alıp okula bağışladı

Liseye hibe edilen yolcu uçağı parçalara ayrılarak havalimanından okula 3 tırla nakledildi.

16.11.2017 - 07:47
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Bir hayırsever tarafından ihalede satın alınarak okula Antalya'nın Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine bağışlanan Boeing 737-400 Classic tipi yolcu uçağı üç parçaya ayrılarak tırlara yüklendi.

Uçak satın alıp okula bağışladı

Tırların, Antalya Havalimanı'nın 2 no'lu acil çıkış kapısından geçişi sırasında uçağın kanatları demir kapıyı ve duvarı yıktı. Uçak parçalarının çıkarılması esnasında Kardeş Kentler Caddesi iki yönlü trafiğe kapatıldı. Parçaları taşıyan tırlar, bölünmüş yol olan Serik Caddesi'nden geçirilerek Aksu'ya götürüldü. Yaklaşık üç saatlik uğraşın ardından yolculuğu tamamlanan parçalar, birleştirilerek lisenin bahçesine yerleştirilecek.

Uçağın taşınması sırasında vatandaşların cep telefonları ile görüntü ve fotoğraf çektikleri görüldü.

Uçak satın alıp okula bağışladı

KÜTÜPHANE OLARAK KULLANILACAK

Okul müdürü Haldun Çevik, Antalya Havalimanı'nda olduğunu geçen sene öğrendiği bu uçağın liseye kazandırılması için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun desteğiyle çalışma başlattıklarını bildirdi.

Çevik, yaklaşık bir yıllık çabaların ardından amaçlarına ulaştıklarını belirterek, "Bir okulun bahçesinde yolcu uçağının kütüphane olarak hizmet vermesi dünyada ilk olacak. Normalde bu uçak hurdaya gidecekti. Şimdi ise okulumuzun bahçesinde çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacak. Sadece kütüphane olarak da kalmayacak. Hem müze hem de ders materyali olarak eğitim hayatına okulumuzun bahçesinde katkı sağlayacak." diye konuştu.

Uçak satın alıp okula bağışladı

Bu uçağın 2011 yılında Antalya Havalimanı'na inişi sırasında kanadının üstüne düşmesi sonucu kullanılamaz duruma geldiğini aktaran Çevik, çoğu malzemelerinin orijinal bir şekilde durduğunu dile getirdi.

Uçağı kütüphaneye dönüştürdükten sonra diğer illerden öğrencileri davet edecekleri bilgisini veren Çevik, "İçinde bir sinema salonu olacak. Bu uçağın hayat hikayesini anlatan bir videomuz olacak. Çocuklarımız gerçek bir uçağın içinde o heyecanı tadacaklar." dedi.

Haldun Çevik, uçağın 1,5 milyon liradan ihaleye çıkarıldığını ve bir hayırsever tarafından satın alınarak okula hibe edildiğini sözlerine ekledi.

Uçağın yaklaşık iki aylık bir çalışmanın ardından yeni kimliğiyle hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi.

Uçak satın alıp okula bağışladı

İHALELERDE ALICI ÇIKMADI

2011 yılında Almanya'nın Baden Havalimanı'ndan kalkan Sky Havayollarının Boeing 737-400 Clasic tipi "ZY 8756" sefer sayılı yolcu uçağı, Antalya Havalimanı'na inişi esnasında sağ ana iniş takımındaki lastiğin patlaması sonucun kanadının üstüne yatmıştı.

Uçak satın alıp okula bağışladı

Kaza sırasında içinde 156 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunan uçak daha sonra hurdaya ayrılmıştı. Sky Havayollarının 2013 yılında iflasının ardından Antalya 6. İcra Müdürlüğü tarafından 1,5 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarılmış ancak üç ihalede de alıcı çıkmamıştı.

Hurdaya ayrılacak uçak, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun girişimleri sonucu bir hayırsever tarafından satın alınarak okula hibe edildi.

Uçak satın alıp okula bağışladı

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