'Kütüphaneler kültür muhitleri haline getirilecek'

Topkapı Sarayı Müzesi'nde gerçekleştirilen geleneksel bayramlaşma töreni ve baklava alayı etkinliğine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, müze çalışanlarıyla bayramlaşarak, onlara baklava ikram etti.

GEKLENEKLER YOLUYLA AKTARILAN KÜLTÜR

Kültür ve sanatın büyük oranda gelenekler vasıtasıyla gelecek nesillere aktarıldığının altını çizen Bakan Numan Kurtulmuş, "Bu törenin bu anlamda geçmişte yaşadıklarımızı hatırlamak, tarihteki güzel ve önemli geleneklerimize sahip çıkmak, oradaki güzellikleri kendi köklerimizin zenginliği olarak kabul edip, bunları sonraki nesillere aktarmak gibi bir sorumlulukla yerine getirildiğini ifade etmek isterim." diye konuştu.

Bakan Numan Kurtulmuş, etkinlik sonrasında basın mensuplarına İstanbul'da yapılacak kültür-sanat projelerine ilişkin de açıklamada bulundu.

71 HALK KÜTÜPHANESİ 23.00'E KADAR AÇIK

Numan Kurtulmuş, tüm Türkiye'de hayata geçirilen 'Yaşayan Kütüphaneler' başlıklı proje kapsamında da, başta Beyazıt Kütüphanesi olmak üzere Türkiye'deki 71 halk kütüphanesinin her gün 23.00'e kadar kullanıcılarının her türlü ihtiyacını karşılayabilecek şekilde hazırlandığını söyledi.

TOPKAPI SARAYI PROJESİ

Numan Kurtulmuş, "Topkapı Sarayı ile ilgili şöyle bir hayalimiz var. Sarayın etrafında Sur-u Sultani dediğimiz surlar var. Surların bir kısmı şu anda Topkapı Sarayı'na ait değil. Sur-u Sultani'nin tamamını Topkapı Sarayı'nın içerisinde katarak, bu alan içerisinde kalmış diğer kamu binalarının da Topkapı Sarayı'na dahil edilerek buranın çok çeşitlilik arz eden kültür havzası haline dönüştürülmesini temin etmek, restorasyon çalışmalarının bir sonrasıdır. Topkapı Sarayı ile ilgili daha geniş hayalimiz ise Fransız Hapishanesi'nden Sepetçiler Kasrı'na kadar olan alanı trafiği mümkünse yerin altına alarak, bu alanı kültür, sanat, turizm alanı getirmek ve milyonlarca kilometrelik araziyi de dünya halkının istifadesine sunmaktır." şeklinde konuştu.



