Kütüphanelerin 24 saat açık olması için çalışılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Kütüphane'de düzenlenen ve bu yılki teması 'Yeni Nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler' olan 54. Kütüphane Haftası açılış programında konuştu.

Türkiye'nin her yerinde kitaplara ve kütüphanelere ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Kurtulmuş, İzmir Halk Kütüphanesini de en yakın zamanda tamamlayacaklarını bildirdi.

Kurtulmuş, bin 150 kütüphanenin olduğunu ifade ederek, bunların bir kısmının büyük, bir kısmının da küçük kütüphaneler olduğunu dile getirdi.