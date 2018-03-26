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Kütüphanelerin 24 saat açık olması için çalışılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "71 il halk kütüphanemiz, gece 11'lere kadar açıktır. Her birisinin 24 saat açık hale gelmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız" dedi.

AA | 26.03.2018 - 16:22..
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Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Kütüphane'de düzenlenen ve bu yılki teması 'Yeni Nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler' olan 54. Kütüphane Haftası açılış programında konuştu.

Türkiye'nin her yerinde kitaplara ve kütüphanelere ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Kurtulmuş, İzmir Halk Kütüphanesini de en yakın zamanda tamamlayacaklarını bildirdi.

Kütüphanelerin 24 saat açık olması için çalışılacak

Kurtulmuş, bin 150 kütüphanenin olduğunu ifade ederek, bunların bir kısmının büyük, bir kısmının da küçük kütüphaneler olduğunu dile getirdi.

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