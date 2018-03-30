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Kütüphanesinde nüfusundan fazla kitap bulunan kent: Sinop

TÜİK'in 2017 verilerine göre şehir merkezinde 42 bin 254 kişinin yaşadığı ve Türkiye'nin en mutlu yaşadığı il olan Sinop'ta kent merkezinde hizmet veren kütüphanede 62 bin 162 kitap yer alıyor.

AA | 30.03.2018 - 17:30..
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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2017 verilerine göre şehir merkezinde 42 bin 254 kişinin yaşadığı Sinop'taki il halk kütüphanesinde kent merkezinin nüfusundan fazla kitap bulunuyor.

TÜİK'in 2014 ve 2016 yılları verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'ta vatandaşlar, kütüphane arşivlerinde yer alan kitaplara yoğun ilgi gösteriyor.

Kütüphanesinde nüfusundan fazla kitap bulunan kent: Sinop

Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinop'ta 2017 yılında kütüphaneden 49 bin 754 kişinin yararlandığını söyledi. Bu rakamın kent merkezi nüfusundan fazla olduğuna dikkati çeken Akarslan, 7 bin civarında da üyeleri bulunduğunu belirtti.

NÜFUSTAN FAZLA KİTAP VAR

Kütüphanelerinde 62 bin 162 kitap yer aldığını, hizmet verdikleri yerde yaşayan nüfustan fazla kitap sayısına sahip olmalarının önem taşıdığını dile getiren Akarslan, şöyle devam etti:

"Kütüphanemizdeki kitap sayımız nüfusumuza oranla fazla. Bu, Sinoplu vatandaşlarımız adına mutluluk verici.

Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verme adına çalışmalar yürütüyoruz. Yoğun ilgi olmasından ötürü saat 22.00'ye kadar kütüphanemizi açık tutuyoruz.

Kitap sayımız aslında daha fazla olabilirdi ancak yer sıkıntımız var. Depolarımız tamamen dolmuş durumda. Yeni gelecek kitaplara yer bulmakta zorluk çekiyoruz.

Kütüphanesinde nüfusundan fazla kitap bulunan kent: Sinop

Bir çocuk kütüphanesi açılması yönünde girişimlerimiz var. Eğer onu yapabilirsek kitap sayımız daha da artacak. Sinoplu vatandaşlarımıza kütüphanemize gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum."

Akarslan, kütüphanelerin toplumun her kesimine hizmet vermekle yükümlü olduklarını vurgulayarak, Türkiye'nin her ilindeki kütüphanelerde kişi sayısından fazla kitap bulunmasını arzu ettiklerini söyledi.

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