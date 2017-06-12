taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.943
USD
3,5364
EURO
3,9647
ALTIN
144,09
PETR
48,3700

Kuveyt Katar ile diyalog kurmak istiyor

Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen ülkeler arasına giren Kuveyt, sorunun çözümü konusunda istekli olduğunu açıkladı.

12.06.2017 - 07:36
  1. Haberler
  2. Gündem
Kuveyt Katar ile diyalog kurmak istiyor

Ortadoğu'daki terör örgütlerine karşı birleşemeyen Körfez ülkeleri, Katar'a karşı ortak tavır aldı.

Katar ile diplomatik ilişkileri kesen Körfez ülkeleri, Katar'ı baskı altına aldı.

Türkiye'nin açık bir şekilde destek olduğu Katar, baskılara direnç gösterebileceğini, diyalog kurmaya da açık olduğunu ifade etti.

LNG'DE 1 NUMARA KATAR

Katar'a uygulanan ambargonun nedenlerinden biri de LNG satışı. Sıvılaştırılmış doğalgazda küresel piyasa birincisi olan Katar, Körfez ülkelerine de LNG satışı yapıyor.

KUVEYT'TEN LNG İÇİN GERİ ADIM

Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen Kuveyt de Katar'dan LNG alan ülkeler arasında yer alıyor.

Kuveyt Katar ile diyalog kurmak istiyor

FOTOĞRAF: Katar'ın LNG sattığı ülkeler

KATAR OLMAZSA FİYAT ARTIYOR

Katar ile ilişkileri kesince LNG satışında ABD ve Rusya'ya muhtaç kalan Kuveyt, Katar ile ilişkileri düzeltmek için geri adım attı.

ABD ve Rusya'dan LNG alması durumunda maliyetin artacağını gören Kuveyt Dışişleri Bakanı, Katar ile diyalog kurma konusunda istekli olduklarını ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Cumhuriyet'in PKK hassasiyeti
Hakkari'de güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hain saldırıyı internet sitesine taşıyan Cumhuriyet, "terörist" ifadesini haberden çıkardı.
Sosyal medyada terör propagandasına taviz verilmiyor
Yeni dönemde, sosyal medyada terör propagandası yapanlar hakkında anında işlem yapılıyor.
Kılıçdaroğlu'ndan Hüsamettin Cindoruk'a ziyaret
2019 için bir yol haritası belirlemeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, 85 yaşına giren Hüsamettin Cindoruk ile bir araya geldi.
Katarlı çocukların Türkiye sevgisi
Körfez ülkelerinin ambargolarına rağmen Türkiye'nin yardım eli uzattığı Katar'da, Türk askerleri çok seviliyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan'dan Saffet Sancaklı'ya cevap

Arda Turan'dan Saffet Sancaklı'ya cevap

44
Arda Turan'dan canlı yayında açıklamalar

Arda Turan'dan canlı yayında açıklamalar

94
Fatih Terim: Gazetecileri uçağa ben aldım

Fatih Terim: Gazetecileri uçağa ben aldım

119
Kemal Kılıçdaroğlu 'Kitap Günleri'ni ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu 'Kitap Günleri'ni ziyaret etti

61
Güvenlik güçleri HDP'li vekilden şikayetçi oldu

Güvenlik güçleri HDP'li vekilden şikayetçi oldu

84
Fatih Terim basın toplantısında konuştu

Fatih Terim basın toplantısında konuştu

103
Kuveyt Katar ile diyalog kurmak istiyor

Kuveyt Katar ile diyalog kurmak istiyor

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM