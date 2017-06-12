Kuveyt Katar ile diyalog kurmak istiyor

Ortadoğu'daki terör örgütlerine karşı birleşemeyen Körfez ülkeleri, Katar'a karşı ortak tavır aldı.

Katar ile diplomatik ilişkileri kesen Körfez ülkeleri, Katar'ı baskı altına aldı.

Türkiye'nin açık bir şekilde destek olduğu Katar, baskılara direnç gösterebileceğini, diyalog kurmaya da açık olduğunu ifade etti.

LNG'DE 1 NUMARA KATAR

Katar'a uygulanan ambargonun nedenlerinden biri de LNG satışı. Sıvılaştırılmış doğalgazda küresel piyasa birincisi olan Katar, Körfez ülkelerine de LNG satışı yapıyor.

KUVEYT'TEN LNG İÇİN GERİ ADIM

Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen Kuveyt de Katar'dan LNG alan ülkeler arasında yer alıyor.

FOTOĞRAF: Katar'ın LNG sattığı ülkeler

KATAR OLMAZSA FİYAT ARTIYOR

Katar ile ilişkileri kesince LNG satışında ABD ve Rusya'ya muhtaç kalan Kuveyt, Katar ile ilişkileri düzeltmek için geri adım attı.

ABD ve Rusya'dan LNG alması durumunda maliyetin artacağını gören Kuveyt Dışişleri Bakanı, Katar ile diyalog kurma konusunda istekli olduklarını ifade etti.