Kuveyt'in yeni havalimanına Türk imzası

Türkiye'nin önde gelen firmalarından Limak Holding'in yapımını üstlendiği projenin temel atma törenini gerçekleştireceklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye-Kuveyt dostluk ve kardeşliğinin yeni bir nişanesini teşkil edeceğine inandığı projenin Kuveyt'e ve bölgeye hayırlı olmasını temenni etti.

Emir el Sabah'a daveti için teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının en kısa sürede tamamlanarak Kuveytlilere hizmet sunacağını söyledi.

NİHAT ÖZDEMİR: ERDOĞAN BÜYÜK DESTEK VERDİ

Törende konuşan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, işin alınma sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük desteği olduğunu ifade ederek, Kuveyt’in yeni giriş kapısı olacak, dünyaca ünlü mimar Lord Norman Foster & Partners tarafından dizayn edilen ve inşaatını üstlendikleri bu önemli projenin, dünyada eşi benzeri olmayan ikonik bir yapı özelliği taşıdığını kaydetti.

TEK PAKETTE KAZANILAN EN BÜYÜK İHALE

1,312 milyar Kuveyt dinarı (yaklaşık 4,5 milyar dolar) teklif ile alınan Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal inşaatı işi, Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında tek pakette kazandığı en büyük ihale olma özelliğini taşıyor. Toplam 708 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olacak yeni terminal binasının çatısına konulacak olan yaklaşık 66 bin güneş paneli 16 megavatlık kurulu güce sahip olacak. İnşaat süresince ortalama 7 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak olan projede çalışan sayısının 12 bine kadar çıkması bekleniyor.