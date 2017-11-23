Arap dünyasının İsrail ile gerçekleştirdiği ahlaksız flörtleşme devam ediyor. Hemen hemen her gün bir gazetede veya bir televizyon kanalında İsrail güzellemesinin yapılırken, dün akşam Kuveytli bir gazeteci skandal sözlerin altına imzasını attı.

KURAN AYETLERİ İLE İŞGALİ SAVUNDU

Kuveytli gazeteci küstah açıklamaları sırasında "İsrail'e işgalci deniliyor, ben bunun işgal olmadığını dinen savunuyorum" sözleriyle, işgali dini değerler ile ahlaksızca legalleştirmeye çalıştı.

Kuran-ı Kerim'in Maide suresi 21. ayetinde geçen "Ey kavmim; Allah'ın size yazdığı mukaddes yere girin ve ardınıza dönmeyin, yoksa hüsrana uğrayanlardan olursunuz." sözleriyle açıklamaya çalıştı.

Kuveytli gazeteciden skandal İsrail açıklaması VİDEO





ESAS İŞGALCİLER FİLİSTİNLİLER

Bu kutsal kelamı, Siyonist işgale alet eden gazeteci sözlerini daha da ileri boyuta taşıyarak, işgalci olanların Filistinliler olduğunu, İsrail'den önce vaat edilen bu topraklarda yerleşim kurduklarını belirtti.

Hiç bir akıl ve mantık ile açıklanamayan bu sözleri ayetler ile tasdik etmeye çalışan gazeteciyi, stüdyodakiler de şaşkınlıkla izledi.

İSRAİL GÜZELLEMELERİNDE SON NOKTA

Suudi Arabistan ile Lübnan arasında yaşanan Hizbullah krizinden sonra Arap coğrafyasında İsrail ile bir yakınlaşma söz konusu olmuştu.

Bu bağlamda İsrail gazetelerine demeç veren Arap siyasiler ile birlikte İsrail'in kardeş ülke olduğunu belirten çok sayıda söylemler ortaya çıkmıştı. İsrail-Arap flörtünde ahlaksızlık Kuran-ı Kerim'in alet edilerek işgali savunulması noktasına kadar ulaştı.