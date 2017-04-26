taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.635
USD
3,5821
EURO
3,9160
ALTIN
145,36
PETR
51,7800

Kuveyt'te 16 yıl aradan sonra zorunlu askerlik uygulaması

Kuveyt'te 16 yıl aradan sonra zorunlu askerlik hizmeti için alım işlemlerinin önümüzdeki ay başlayacağı bildirildi.

26.04.2017 - 04:21
  1. Haberler
  2. Dünya

kuveyt asker

Kuveyt ordusu Ulusal Hizmet Komisyonu Başkanı Tümgeneral İbrahim el-Amiri, düzenlediği basın toplantısında, 10 Mayıs'ta 18 yaşını doldurmuş 13 bin 217 Kuveytlinin zorunlu askerlik hizmeti için alım işlemlerinin önümüzdeki ay başlayacağını ifade etti.

Amiri, "10 Mayıs'ta 18 yaşını doldurmuş erkek vatandaşlar, orduya katılmak için gönderilecek tebligatı beklemek üzere zorunlu askerlik için 60 gün içinde internet sitesi üzerinden ya da merkezlerde kaydını yaptırmalı." dedi.

Amiri, kadın vatandaşların askerlik hizmetinden muaf olduğunu, askerlik hizmetinden kaçanların 3 yılı bulan hapis ve para cezasına çarptırılacağını belirtti.

Kuveyt meclis üyeleri, Nisan 2015'te zorunlu askerlik yasasını onaylamış, iki yıl sonra uygulamaya koyulması konusunda mutabık kalmıştı. Söz konusu yasa, 18 ila 35 yaşları arasındaki Kuveytli erkek vatandaşların 12 ay süreyle zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmesini öngörüyor.

Kuveyt'te 1980'de kararlaştırılan zorunlu askerlik hizmeti, 2001'de ilgili yasada boşluk olduğu gerekçesiyle askıya alınmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak Başbakanı İbadi: Türkiye'yi uyarıyoruz

Irak Başbakanı İbadi: Türkiye'yi uyarıyoruz

55
Uber 2020 için uçan araçlar alacak

Uber 2020 için uçan araçlar alacak

9
ABD denizaltısı Güney Kore'de

ABD denizaltısı Güney Kore'de

4
Oyuncu Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı

Oyuncu Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı

1
Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli bugün görüşecek

Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli bugün görüşecek

3
Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonu

Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonu

6
Makedonya'daki cami duvarına 'haçlı' saldırı

Makedonya'daki cami duvarına 'haçlı' saldırı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM