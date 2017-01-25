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Kuveyt'te 7 kişi idam edildi

Kuveyt'te aralarında "Emirlik Ailesi"ne mensup bir kişinin de bulunduğu, farklı suçlardan yargılanan 7 kişinin idam edildiği bildirildi.

25.01.2017 - 15:11
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Kuveyt'te 7 kişi idam edildi

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, "2010 yılında yeğenini öldürmek ve ruhsatsız silah bulundurmakla" suçlanan Emirlik Ailesi'nden Faysal Abdullah el-Cabir es-Sabah'ın da aralarında bulunduğu, 3'ü kadın 7 kişinin idam cezası infaz edildi.

İDAM EDİLENLERİN SUÇLARI

İdam edilenlerin Kuveyt, Mısır, Bangladeş, Filipin ve Etiyopya vatandaşı olduğu, "adam öldürme, hırsızlık, adam kaçırma, bir düğün çadırını ateşe vererek 59 kişinin ölümüne sebep olma" başta olmak üzere her birinin farklı suçlamalardan yargılandığı belirtildi.

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