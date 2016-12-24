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Kuveyt'te yat yangını: 6 ölü

Kuveyt'te bir yatta meydana gelen yangında aynı aileden 6 kişinin öldüğü, 1'i çocuk 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA | 24.12.2016 - 22:59
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Kuveyt İtfaiye Genel İdaresi Basın ve Halkla İlişkiler Ofisi Müdürü Halil el-Emir, Basra Körfezi'nin El-Hiran bölgesinde bulunan bir yatta meydana gelen yangında aynı aileden 6 kişinin öldüğünü, 1'i çocuk 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Emir, yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade etti.

Yangının sebebinin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili araştırmaların sürdüğünü aktaran Emir, yatta mahsur kalanları kurtarma operasyonuna, itfaiye ekiplerinin yanı sıra sahil güvenlik birimi, deniz kurtarma merkezi, acil servis ile ambulans helikopterin katıldığını kaydetti.

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