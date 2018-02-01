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Kuvvetli rüzgar Aladağlar'da yüzlerce ağacı devirdi

Bolu Aladağlar'da, kuvvetli rüzgar nedeniyle köklerinden sökülerek devrilen yüzlerce çam ve köknar ağacının yerine yeni ağaç dikimi yapılacak.

DHA | 01.02.2018 - 10:53..
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Bolu kent merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Aladağlar'da havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi. Eriyen kar toprağın yumuşamasına neden oldu. Ocak ayı ortalarında bölgede birkaç gün süren kuvvetli rüzgarlar oluştu.

Kuvvetli rüzgar Aladağlar'da yüzlerce ağacı devirdi

ORMANLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yumuşayan toprak ve rüzgarın etkisiyle 30 bin metreküp civarında yüzlerce çam ve köknar ağacı köklerinden sökülerek devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle ormanlık alanda bazı bölgelerde kellikler oluştu. Yaşanan olayın şiddeti havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

Kuvvetli rüzgar Aladağlar'da yüzlerce ağacı devirdi

YENİ AĞAÇ DİKİMİ YAPILACAK

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede devrik tespit çalışması yaptı. Ekipler, devrilen ağaçları çürüyüp diğer ağaçlara zarar vermemesi için bölgeden toplayarak orman satış depolarına götürdü. Ağaçların tomruk, kağıtlık odun yapılarak değerlendirileceği öğrenilirken, ağaçların yerine yeni ağaçlar dikilecek.

Kuvvetli rüzgar Aladağlar'da yüzlerce ağacı devirdi

Yaşanan olayla ilgili bilgi veren Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, "Aladağ İşletme Müdürlüğümüzün Alabarda ve Ardıç Orman İşletme Şeflikleri ile Seben İşletme Müdürlüğümüzün Taşlıyayla Şefliğinde oluşan ani rüzgar nedeniyle ormanlarımızda ciddi miktarda devrikler oluşmuştur. Devrik tespit çalışması yapılmakta olup, tahminen 30 bin metreküp civarında devrik oluşmuş durumdadır. Devrik ağaçların, değer kaybına uğramamaları için hızlı bir şekilde yöredeki kooperatif ve köylülere ürettirerek orman emvallerinin piyasaya arzını sağlayacağız. Devriklerin oluşturduğu boş alanlarda da en geç Sonbahar'da yeni dikimleri gerçekleştirerek bu sahaları yeniden ağaçlandırmış olacağız. Ağaçların devrildiği alanlar traktörlerle ulaşım sağlayabileceğimiz bölgelerde. Ağaçlar, oldukları yerde 4-5-6 metre boylarında bölümlenerek traktörlerle yol kenarına getirilip, kamyonlarla orman satış depolarına taşınacak." dedi.

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