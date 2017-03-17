Gaziantep'te işkence edilen at ölüme terk edildi

İbni Sina Mahallesi'ndeki bir parkta sol gözü kör olmuş ve ağaca bağlanmış haldeki atı gören vatandaşlar, durumu Canlı Hayatı İyileştirme Derneği görevlilerine bildirdi.

KUYRUĞU KESİLMİŞ, AYAKLARINA ZARAR VERİLMİŞ HALDE BULUNDU

İhbarın ardından parka gelen dernek çalışanları, atın kuyruğunun kesildiğini ve ayaklarına zarar verildiğini belirledi. Parka çağrılan kamyonetle dernek bakım evine götürülen ata veteriner tarafından müdahale edilerek ilaç tedavisi uygulanmaya başlandı.

"KÖRLÜĞÜN SEBEBİ BÜYÜK İHTİMALLE KAMÇI DARBESİ"

Ölüme terk edilen hayvanın tedavisini yapan veteriner Gizem Yıldırım, atın sol gözünün kamçı darbesiyle kör olmuş olabileceğini söyledi. Atın kuyruğunun da kesildiği için kendini temizleyemediğini kaydeden Yıldırım, "At yaptığımız ilk müdahalede sol gözünün kör olduğunu belirledik. Körlüğün sebebi büyük ihtimalle kamçı darbesi. Ayrıca kuyruğu da kesilmiş ve arka bacaklarında darbe izleri var. Sahibinin atı kör olduktan sonra ağaca bağlayarak ölüme terk ettiğine inanıyoruz. Gözünün eski hale gelmesi çok zor. Yüzde 90 ihtimalle kör kalacak. Bunun dışında diğer bakımları yaparak tedavi etmeye çalışıyoruz." dedi.

"PERİŞAN HALDEYDİ"

Derneğin yöneticilerinden Cemal Tosun ise atın 3 gündür aynı yerde bağlı vaziyette bırakıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz bu hayvanı bir parkta bulduk. 3 gündür bir ağaca bağlanmış ve soğuktan ve yağmurdan etkilenmişti. Perişan haldeydi. Gözü aldığı darbe nedeniyle çok kötüydü. Darbeden sonra göz enfeksiyon kapmış ve göremediği için de terk edildiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda arka ayakları yaralı olan atın kuyruğunu da kesmişler. Biz şimdi atımızı iyileştirerek güzel bir yere, bir çiftliğe yuvalandırmaya çalışıyoruz."









