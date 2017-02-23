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Kuyu için robotik kol geliştiren gençlere davet

Yavru köpek Kuyu'yu kurtarmak için robotik kol geliştiren gençler Standford Üniversitesi'nden davet aldı.

23.02.2017 - 23:28
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Kuyu için robotik kol geliştiren gençlere davet

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Dereseki Köyü'nde kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının çabasıyla günler sonra kurtarıldı.

ÇABALARI BÜYÜK TAKDİR TOPLAMIŞTI

Kuyu adı verilen köpeği kurtarmak için 'robotik kol' geliştiren Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı da gösterdikleri çaba nedeniyle pek çok kesimin takdirini toplamıştı.

Kuyu için robotik kol geliştiren gençlere davet

Kurtarma çalışmalarının aşamalarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan FRC Robotik Takımı öğrencileri Stanford Üniversitesi’nden davet aldı. Stanford Üniversitesi Robotic Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Oussama Khatib da öğrencileri Stanford Üniversitesi'ne davet etti.

"HAYATIMIZIN DAVETİNİ ALDIK"

Twitter hesapları üzerinden açıklama yapıp davet metnini paylaşan öğrenciler, "Hayatımızın davetini aldık! Stanford'a gidiyoruz, çok ama çok mutluyuz" diye yazdı.

Kuyu için robotik kol geliştiren gençlere davet

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