Kuyu köpek karantinaya alındı

Kuyu köpeği görmek için gün içerisinde hastaneye gelen hayvan hakları savunucusu Barış Şengün içeriye alınmadığını söyledi. Akşam saatlerinde ise kurtarma çalışmalarında yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nden Prof. Dr. Orhan Kural'da hayvan hastanesine geldi.

Hastanede yetkili biriyle görüşmek isteyen Şengün ve Prof. Dr. Kural Kuyu'nun hayatından endişe ettiklerini belirtti.

Kuyu köpeğin kurtarılma anı VİDEO

"VETERİNER İLE BİZDE Kİ VİRÜS FARKLI MI?"

Şengün gün içerisinde kendisine karantinada olduğu için gösterilmeyen Kuyu ile belediyenin Veteriner Hekiminin sosyal medyadan canlı yayın yaptığına değinerek; "Sosyal medyada yayılan haber üzerine kendilerini bir canlı yayın yapma mecburiyetinde buldular. Canlı yayın yaparken belediyenin veteriner hekimi Kuyu'yu öpüyordu. Madem ki enfektif bir durum var, veteriner ile bizde ki virüs farklı mı? Bu çelişkidir" diye konuştu.

Kuyu'yu kurtaran ekip o anları anlattı VİDEO

"KUYU'NUN AKIBETİNDEN BÜYÜK ŞÜPHEMİZ VAR"

Prof. Dr Orhan Kural ise, "Bütün Türkiye bilmek istiyor, Kuyu'ya ne oldu? Acaba Kuyu bir dönem kullanıldı da arkadan hastalığa mı bırakıldı? Bunların hepsini soruyoruz. Tuhaf açıklamalar var. Köpeğin burada olduğu söyleniyor. Şu anda nerede olduğu belli değil. Kuyu Türkiye'nin zor günlerinde ümit olmuştu. Bütün ülke Kuyu etrafında birleşmişti. Dünya ondan bahsetti. Belki de Guinnes'e girecek bir çalışma yapıldı. Yüzlerce insan bir araya geldi" dedi ve ekledi; "Şu anda Kuyu'nun akıbetinden büyük şüphemiz var. Birbirini tutmayan ifadeler oluyor. Lütfen bize açıklayın bu hayvan ne oldu?"

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HAYVAN HASTANESİ'NE GÖNDERİLDİ

Kuyu'nun kurtarıldıktan sonra verildiği Beykoz itfaiyesi ekipleri de Kuyu'nun hastalığını doğrularken tedavisinin yapılması için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Fatih'te bulunan Hayvan Hastanesi'ne gönderildiğini belirttiler.



