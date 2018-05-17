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Kuyucak’ta yangın paniği

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çöplerinin toplandığı Evlidağ mevkiinde, çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, korku ve paniğe yol açtı.

İHA | 17.05.2018 - 01:41..
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Vahşi depolamanın yapıldığı çöp toplama alanında çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, alevler zeytinlik alana sıçradı.

Kuyucak’ta yangın paniği

HAYVAN ÇİFTLİĞİNDE PANİK

Bölgeden yükselen dumanları fark edenler durumu orman müdürlüğü ile büyükşehir itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede yangın bölgesine ulaşan ekipler söndürme çalışmasına başladı. Çöp toplama alanının yakınında bulunan bir hayvan çiftliğinde ise panik yaşandı. Hayvanlarının alev ve dumandan etkilenmemesi için çiftlik çalışanları da söndürme çalışmasına destek verdi.

Kuyucak’ta yangın paniği

5 DÖNÜMLÜK ZEYNİTLİK ALAN HASAR GÖRDÜ

Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü’nden gelen dört söndürme arazözü ile Büyükşehir Belediyesi’ne ait iki itfaiye aracı yaklaşık bir saatlik uğraşın ardından alevleri kontrol altına almayı başardı. Yapılan incelemede yaklaşık 5 dönümlük zeytinlik alanın yangından zarar gördüğü, iki küçükbaş hayvanın ise yanarak telef olduğu belirlendi.

Kuyucak’ta yangın paniği

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