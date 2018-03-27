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Kuyuda doğuran köpek ve yavrularını itfaiye kurtardı

Balıkesir Ayvalık'ta 2 metre derinliğindeki su olmayan bir kuyunun içinde 8 yavrusunu doğuran köpek itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

DHA | 27.03.2018 - 16:16..
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ni saat 01.30 sıralarında arayan bir vatandaş, Ayvalık ilçesi Zekibey Mahallesi'nde bulunan boş araziden yavru köpek seslerinin geldiği ihbarında bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, kısa sürede belirtilen noktaya ulaşarak, arama kurtarma çalışması başlattı. Bir süre sonra köpek yavrularının olduğu kuyu bulundu.

KÖPEK VE 8 YAVRUSU KUYUDAN KURTARILDI

Yeni doğdukları anlaşılan 8 köpek yavrusu ve anneleri, yarım saat süren bir operasyonla itfaiye erleri tarafından kuyudan çıkarıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince, önce sağlık kontrolünden geçirilen yavrular, daha sonra da hayvan barınağına götürüldü.
Anne köpek ve yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kuyuda doğuran köpek ve yavrularını itfaiye kurtardı



Kuyuda doğuran köpek ve yavrularını itfaiye kurtardı



Kuyuda doğuran köpek ve yavrularını itfaiye kurtardı

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