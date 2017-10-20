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Kuyumcu soyguncuları 1,5 saatte yakayı ele verdi

Kars'ta, bir kuyumcudan 280 bin TL değerinde altın çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

20.10.2017 - 09:44
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Kars'ın Kağızman İlçesi'nde, dün Hasan Özbey'in kısa süreliğine kuyumcu dükkanından bitişiğindeki dükkana geçmesini fırsat bilen hırsızlar, içeri girdi.

Dükkanda bulunan 280 bin TL değerindeki altınları alan hırsızlar, otomobille kaçtı. Özbey, 5 dakika sonra iş yerine girdiğinde, vitrindeki altın bileziklerle diğer ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark edince hemen polisi aradı.

Kuyumcu soyguncuları 1,5 saatte yakayı ele verdi

4 SOYGUNCU TAKİBE ALINDI

Emniyetin kısa süreli araştırması sonucu, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde eşkalleri belirlenen 4 kişi, takibe alındı. Yapılan takip sonucu, hırsızlar, çaldıkları altın ve paralarla 1.5 saat içerisinde, Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi yakınlarında yakalandı.

Hırsızlar, gözaltına alınıp, Emniyet'e getirilirken, çalınan altın ve paralar dükkan sahibine teslim edildi. Hasan Özbey, kısa sürede altınlarını bulan Kağızman Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Kuyumcu soyguncuları 1,5 saatte yakayı ele verdi

Kuyumcu soyguncuları 1,5 saatte yakayı ele verdi

Kuyumcu soyguncuları 1,5 saatte yakayı ele verdi

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