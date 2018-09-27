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Kuyumcuda asansör zemine çakıldı: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 katlı kuyumcu dükkanında, halatının kopması sonucu zemine düşen asansör kabinindeki kuyumcu çalışanı Enes Koçak yaralandı.

DHA | 27.09.2018 - 16:28..
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Olay, saat 13.00 sıralarında Boyacı Ali Mahallesi Faruk Sükan Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir kuyumcu dükkanında meydana geldi.

ASANSÖR ZEMİNE ÇAKILDI

Giriş kattan zemin kata inmek isteyen kuyumcu çalışanı Enes Koçak'ın (55) bindiği asansör, halatının kopması sonucu zemine çakıldı. Diğer iş yeri çalışanları, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Asansör kabininde sıkışan Enes Koçak, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kuyumcuda asansör zemine çakıldı: 1 yaralı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Vücudunda kırıklar oluşan Enes Koçak, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Enes Koçak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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