Kuyumcuda asansör zemine çakıldı: 1 yaralı

Olay, saat 13.00 sıralarında Boyacı Ali Mahallesi Faruk Sükan Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir kuyumcu dükkanında meydana geldi.
ASANSÖR ZEMİNE ÇAKILDI
Giriş kattan zemin kata inmek isteyen kuyumcu çalışanı Enes Koçak'ın (55) bindiği asansör, halatının kopması sonucu zemine çakıldı. Diğer iş yeri çalışanları, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Asansör kabininde sıkışan Enes Koçak, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Vücudunda kırıklar oluşan Enes Koçak, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Enes Koçak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.