Kuyumcudan çaldığı altınlar sahte çıktı

Bahçelievler'de öğlen saati Kocasinan Mahallesi, Mahmutbey caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcunun vitrindeki altın ve bilezikleri çalmak isteyen hırsız elindeki çekiç ile camı kırdı.
Çekiçli hırsız, gerçek sandığı sahte altınları çaldı
Camı kıran hırsız saniyeler içinde altın ve bilezikler çalarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan bu hadise kameralara saniye saniye yansırken, hırsızlık anında içerde olan çalışanlar durumu polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri incemelerde bulunup hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.