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Kuyumcudan çaldığı altınlar sahte çıktı

İstanbul Bahçelievler'de kuyumcunun camını çekiçle kırıp çaldığı altınlar ve bilezikler imitasyon çıktı.

DHA | 21.07.2018 - 16:03..
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Bahçelievler'de öğlen saati Kocasinan Mahallesi, Mahmutbey caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcunun vitrindeki altın ve bilezikleri çalmak isteyen hırsız elindeki çekiç ile camı kırdı.

Çekiçli hırsız, gerçek sandığı sahte altınları çaldı

 

Kuyumcudan çaldığı altınlar sahte çıktı

Camı kıran hırsız saniyeler içinde altın ve bilezikler çalarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan bu hadise kameralara saniye saniye yansırken, hırsızlık anında içerde olan çalışanlar durumu polise haber verdi.

Kuyumcudan çaldığı altınlar sahte çıktı

Olay yerine gelen polis ekipleri incemelerde bulunup hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

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