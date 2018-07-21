Kuyumcudan çaldığı altınlar sahte çıktı

Adana'da doğalgaz hattı döşeyen 40 yaşındaki Abdullah Altuntoprak 1. kattan düşerek hayatını kaybetti. Arkadaşları ise "1. kattan düşen adam ölür mü?" diyerek göz yaşı döktü.

Kınık Höyük'te bir tapınak daha bulundu

Beşiktaş, Fabri'nin transferi konusunda Fulham'la anlaşmaya vardı. İngiliz ekibi bu transfer için siyah-beyazlılara 6.4 milyon euro ödeyecek.

1 Atatürk'e hakaret eden provokatör gözaltına alındı Ankara Başsavcılığında sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden S.İ. hakkında soruşturma başlatıldı. Videoyu çeken kişi, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

2 Quaresma Çin'e transfer oluyor Bir Çin kulübünün Quaresma'yı transfer etmek için Beşiktaş'a 8 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Çinliler Portekizli yıldıza da yıllık 8 milyon euro öneriyor.

3 5 bakanlık için yardımcı atamaları yapıldı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 5 bakanlığa ait yardımcı atamaları Resmi Gazete'de yayınladı.

4 Trump: Çin'e gümrük vergileri 500 milyar dolar olabilir ABD Başkanı Donald Trump 505 milyar dolar değerinde Çin menşeli ürüne gümrük vergisi getirmeye hazır olduğunu söyledi.

5 Adnan Oktar'ın ağabeyi, kardeşini savundu Adnan Oktar'ın doktor ağabeyi K.O., kardeşi ve grubuna yönelik operasyon sonrası konuştu.

6 Rusya uzaydan gelen saldırıyı karşılayacak füzeyi denedi Rusya, modernize edilen yeni balistik füze savunma sistemini test etti. A-235 füze sistemi savunmanın yanında bölge kontrolü için de tasarlandı.