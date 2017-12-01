Kuyumcunun duvarını delip, altın çaldılar

Olay, bugün saat 00.30 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Öksüz Camisi'nin avlusuna bakan kuyumcu dükkânının duvarını sert bir cisimle kırarak içeri girdi.

ALTIN KATILARI VE SAATLERİ ALIP UZAKLAŞTILAR

Hırsızlar ardından altınları çalmak için kilitli kasayı açmaya kalkıştı. Ancak bir süre sonra yoldan geçen kişilerin kendilerini fark ettiğini düşünen hırsızlar, yakalanacaklarını anlayarak tezgâh üstünde açıkta bulunan birkaç kol saati ile hurdaya ayrılmış altın takıları alıp kaçtı. Hırsızlar, iş yerindeki güvenlik kameralarına da kaçarken zarar verdi.

"ERKEN SAATTE OLMASINA ŞAŞIRDIK"

İş yeri sahibi Bülent Ünal, "Erken saatte olmasına şaşırdık. Görüntüleme merkezinden aldığımız ihbar üzerine işyerine geldik ama kıl payı kaçırdık. İşyerimizde hasar büyük, inşallah en kısa zamanda yakalanırlar" dedi.