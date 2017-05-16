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Kuyumcuya doğru kazılmış 7 metrelik tünel bulundu

Kadıköy Bostancı'da kuyumcuyu soymak için kazılan 7 merelik tünel, Dudullu-Bostancı Metro hattında alışan işçiler tarafından fark edildi.

16.05.2017 - 23:15
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Tünel, Kadıköy Bostancı Mahallesi Ali Nihat Tarlan Caddesi'nde akşam saatlerinde fark edildi. Dudullu-Bostancı Metro Hattı çalışması yapan işçiler, caddede kazı yapmaya başladı. Çalışma sırasında yolun bir kenarı çöktü. Çöken yere giren işçiler, yolun 2 yönüne doğru açılmış tünelin olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemeler yaptı.

Kuyumcuya doğru kazılmış 7 metrelik tünel bulundu

7 METRE TÜNEL KAZILMIŞ

Çalışmanın olduğu yerden yaklaşık 7 metre ileriye açılan tünelin caddede bulunan bir kuyumcuya gittiği tespit edildi. Kuyumcuya ulaşmaya 2 metre kaldığı belirlenen tünelin diğer ucunun da yolun karşı tarafına gittiği görüldü.

Kuyumcuya doğru kazılmış 7 metrelik tünel bulundu

KUYUMCUDAKİ KASAYA DOĞRU KAZMIŞLAR

Kuyumcunun sahibi Yaşar Güder, işçilerin elektrik kablosu çektiği sırada buldukları tünelin dükkanına 2 metre kala fark edildiğini söyledi. Güder, tünelin kuyumcudaki kasaya doğru kazıldığını da belirtti.

Tünelin açıldığı caddede polis ekiplerinin zıhlı araçlar ile güvenlik önlemi aldığı görüldü. Polisler tünelin kim ya da kimler tarafından açıldığını araştırıyor.

Kuyumcuya doğru kazılmış 7 metrelik tünel bulundu

Kuyumcuya doğru kazılmış 7 metrelik tünel bulundu

Kuyumcuya doğru kazılmış 7 metrelik tünel bulundu

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