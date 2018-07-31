Kuyuya düşen kedi için seferber oldular

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Kabe'nin örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı

Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, hac mevsiminin başlaması ile her sene olduğu gibi Kabe örtüsünün 3 metre yukarıya kaldırıldığını açıkladı.