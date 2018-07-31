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Kuyuya düşen kedi için seferber oldular

Aksaray'da bahçedeki 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru kedi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA | 31.07.2018 - 01:49..
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Laleli Mahallesi 4497 Sokaktaki Ramazan Yılmaz'a (60) ait evin bahçesinin dibinde su bulunan kuyudan kedi sesi duyuldu.

Kediye kurtarmak istediler ancak başarılı olamayınca AFAD ekiplerine haber verildi.

Kuyuya düşen kedi için seferber oldular

KUYUYA HAVA TAKVİYESİ YAPILDI

Olay yerine gelen AFAD ekipleri yavru kedinin kafasının vana ve toprak arasında sıkıştığını belirledi. İlk olarak kuyuya hava takviyesi yapılarak oksijen seviyesi yükseltildi.

Kuyuya düşen kedi için seferber oldular

Ardından çubuklu özel aparatla kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yavru kedinin veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten belediye barınağına teslim edileceği belirtildi.

Kuyuya düşen kedi için seferber oldular

Kuyuya düşen kedi için seferber oldular

Kuyuya düşen kedi için seferber oldular

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